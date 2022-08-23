YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?

6 Temmuz 2022'de başvuruları başlayan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına birçok kişi başvuru yaptı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 10:44
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?
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YÖKDİL sınavı  ilkbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, sonbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. 2022-YÖKDİL/1 Sınavı, 13 Mart 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL SAAT KAÇTA?

YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



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