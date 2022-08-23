YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?
6 Temmuz 2022'de başvuruları başlayan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına birçok kişi başvuru yaptı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı saat kaçta?
YÖKDİL sınavı ilkbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, sonbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. 2022-YÖKDİL/1 Sınavı, 13 Mart 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL SAAT KAÇTA?
YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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