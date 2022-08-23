YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?

23 Ağustos 2022 Salı, 10:44

YÖKDİL sınavı ilkbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, sonbahar döneminde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. 2022-YÖKDİL/1 Sınavı, 13 Mart 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 Sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL SAAT KAÇTA?

YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



