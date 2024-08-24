ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, şimdiden soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.
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