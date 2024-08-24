ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı 25 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, şimdiden soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:58
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Abone Ol google-news

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 110. dönem Özel Güvenlik sınavı 25 Ağustos tarihinde saat 10:00'da uygulanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos günü adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar da 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları da 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.


Özel Güvenlik Sınavı haberleri ögg sınavı haberleri ÖGG haberleri

İlgili Haberler

YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS lisans 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınava giriş belgesi yayımlandı mı?

2024 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ön lisans sınava giriş belgesi yayımlandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler