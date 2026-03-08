Cumhuriyet Gazetesi Logo
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

8.03.2026 14:56:00
Haber Merkezi
YÖKDİL sınavı 8 Mart'ta organize edildi. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen adayların katılımı ile yapılan söz konusu sınavın ardından YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'nin değerlendirmeleri başlayacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

YÖKDİL sonuç tarihi 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 8 Nisan tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

