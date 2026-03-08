YÖKDİL sonuç tarihi 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 8 Nisan tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.