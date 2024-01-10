YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu başladı mı? YÖKDİL/1 başvurusu nereye yapılır?
YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu başladı mı? YÖKDİL/1 başvurusu nereye yapılır?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2024 yılı içerisindeki tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu başladı mı? YÖKDİL/1 başvurusu nereye yapılır?
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
YÖKDİL/1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
YÖKDİL BAŞVURU DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "Sınava başvurular, 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Kurum'dan, İmamoğlu'na yanıt
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?