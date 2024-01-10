Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:39

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:39

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2024 yılı içerisindeki tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman? YÖKDİL/1 başvurusu başladı mı? YÖKDİL/1 başvurusu nereye yapılır?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL/1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Sınava başvurular, 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.