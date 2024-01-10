Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı MEB ortak sınavlarının sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine düzenlenen ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları gerçekleştirildi. Ortak sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
MAZERET SINAVI DA YAPILACAK
Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.
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