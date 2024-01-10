Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:11

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:11

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemin ikinci ortak yazılı sınavları gerçekleştirildi. Ortak sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ve 9'uncu sınıfların ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.