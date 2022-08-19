ALES ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2022-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi nereden alınır?

19 Ağustos 2022 Cuma, 13:44

2022-ALES/2 Sınavına girecek olan adaylar sınav gününü merakla bekliyor. 2022-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri 11 Ağustos 2022'de erişime açıldı.

2022-ALES/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

2022-ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-ALES/2 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Ağustos 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.