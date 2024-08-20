YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) katılan adaylar, sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
2024 YÖKDİL/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarfından gerçekleştirilen diğer tüm sınavlar gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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