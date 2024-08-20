YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:01
YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) katılan adaylar, sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2024 YÖKDİL/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarfından gerçekleştirilen diğer tüm sınavlar gibi, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.


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