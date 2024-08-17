Yayınlanma: 17.08.2024 - 15:47

Güncelleme: 17.08.2024 - 15:47

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sunav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.