Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:24

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:24

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü, 157 bin 530 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. ALES/2 sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, sonuçların 16 Ağustos'ta açıklanması planlanmıştı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçlarına nereden erişilir? İşte, ayrıntılar...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme süreci tamamlandı. 2024 ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.

ALES SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ERİŞİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecekler.