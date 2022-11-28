YÖK'ten dikkat çeken 'yabancı öğrenci' kararı: 'Kabul sınavı' başlatılıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:57

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (TR-YÖS) başlatılacağını duyurdu.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere altı dilde yapılacak sınavın farklı ülkelerden adaylara, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvuruda yeni bir kolaylık getireceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edileceği vurgulanarak, sınava YÖK Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurabileceği belirtildi.

"SINAV, 23 ÜLKEDE VE 17 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, ilk defa 29 Ocak 2023’te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede, toplamda 41 sınav merkezinde uygulanacak.

"SINAV 80 SORUDAN OLUŞACAK"

Sınava başvurular, 5 Aralık 2022 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testinden 40, Temel Matematik Testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak.

Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek. TR-YÖS’ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak.

BARAJ KARARI

11 Şubat 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştı. YÖK'ün yaptığı açıklama sonrasında üniversite sınavı barajının kaldırılması siyasiler ve eğitimciler tarafından büyük tepki çekmişti.