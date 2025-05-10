Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:38

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:38

Ön başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihinde alınan 32. dönem POMEM alımlarında sıra sözlü sınavlarda. Peki, 32. Dönem POMEM parkur sınavı sonuçları açıklandı mı? POMEM sözlü mülakat ne zaman?

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM KAÇ POLİS ALINACAK?

32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılıyor.