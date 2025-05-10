115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm Özel Güvenllik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı tarihlerini paylaştı. Peki, 115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:15

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Adaylar, belirlenen tarihlerde ÖGG sınavına katılım sağlayabiliyor. Peki, 115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

115.ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. 

ÖGG SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.


Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı #ne zaman

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