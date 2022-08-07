YTÜ Öğrenci Dayanışması: 'Ersoy'u laiklik düşmanı gerici olarak biliriz'
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dayanışması, ÖSYM Başkanı olarak atanan Bayram Ali Ersoy hakkında sosyal medya hesabından iddialarda bulundu. Paylaşımda, “Ne yazık ki bu atama üniversitemiz adına bir kez daha utanmamıza yol açtı.
Yeni ÖSYM başkanı, menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen rektör Bahri Şahin döneminde üniversitemizin genel sekreterlik görevini yürütmüştü. Ersoy, makam odasında Atatürk tablosu olmamasıyla, duvarların Kabe, dua tabloların dolu olmasıyla ve yine makam odasında cam vitrin içerisinde sergilediği tespihleriyle öğrencilerin dikkatini çekiyordu” denildi.
YTÜ Öğrenci Dayanışması, “ÖSYM Başkanlığı görevine gelir gelmez kapattığı sosyal medya hesabında gerici kişi ve örgütleri paylaşmaktan geri kalmıyordu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Bayram Ali Ersoy’u laiklik düşmanı bir gerici olarak biliriz” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı