YTÜ Öğrenci Dayanışması: 'Ersoy'u laiklik düşmanı gerici olarak biliriz'

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dayanışması, ÖSYM Başkanı olarak atanan Bayram Ali Ersoy hakkında sosyal medya hesabından iddialarda bulundu. Paylaşımda, “Ne yazık ki bu atama üniversitemiz adına bir kez daha utanmamıza yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
YTÜ Öğrenci Dayanışması: 'Ersoy'u laiklik düşmanı gerici olarak biliriz'
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Yeni ÖSYM başkanı, menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen rektör Bahri Şahin döneminde üniversitemizin genel sekreterlik görevini yürütmüştü. Ersoy, makam odasında Atatürk tablosu olmamasıyla, duvarların Kabe, dua tabloların dolu olmasıyla ve yine makam odasında cam vitrin içerisinde sergilediği tespihleriyle öğrencilerin dikkatini çekiyordu” denildi.

YTÜ Öğrenci Dayanışması, “ÖSYM Başkanlığı görevine gelir gelmez kapattığı sosyal medya hesabında gerici kişi ve örgütleri paylaşmaktan geri kalmıyordu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Bayram Ali Ersoy’u laiklik düşmanı bir gerici olarak biliriz” ifadeleri kullanıldı. 


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