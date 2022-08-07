YTÜ Öğrenci Dayanışması: 'Ersoy'u laiklik düşmanı gerici olarak biliriz'

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Yeni ÖSYM başkanı, menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen rektör Bahri Şahin döneminde üniversitemizin genel sekreterlik görevini yürütmüştü. Ersoy, makam odasında Atatürk tablosu olmamasıyla, duvarların Kabe, dua tabloların dolu olmasıyla ve yine makam odasında cam vitrin içerisinde sergilediği tespihleriyle öğrencilerin dikkatini çekiyordu” denildi.

YTÜ Öğrenci Dayanışması, “ÖSYM Başkanlığı görevine gelir gelmez kapattığı sosyal medya hesabında gerici kişi ve örgütleri paylaşmaktan geri kalmıyordu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak Bayram Ali Ersoy’u laiklik düşmanı bir gerici olarak biliriz” ifadeleri kullanıldı.