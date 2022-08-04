Son dakika: ÖSYM Başkanlığı’na Bayram Ali Ersoy atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖSYM Başkanlığı’na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 02:08
Son dakika: ÖSYM Başkanlığı’na Bayram Ali Ersoy atandı
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