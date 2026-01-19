Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular 6 Şubat'ta başlıyor: Sayı değil içerik

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayacak ve 12 Mart’ta sona erecek. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak.

Eğitim uzmanı ve psikolojik danışman Cihan Yeşilyurt, üniversite adaylarına kalan süreyi doğru değerlendirmeleri için şu önerilerde bulundu:

-Adaylar ilk dönemi verimli geçiremediklerini düşünüyorlarsa, ikinci dönem yeni bir başlangıç olabilir. Konuları tek tek yazıp güçlü ve zayıf olduklarınızı belirleyin ve eksiklerinizi kapatmak için harekete geçin.

- Sınava hazırlıkta herkesin takılıp kaldığı bir konu var: soru sayısı. Kaç tane soru çözüldüğünü saymaya gelene kadar bir öğrencinin yapması gereken çok önemli bir iş var. Dersi anlatıldığı yerde, öğretmenden dinlemek. Bunu yapmadan soru çözmeye ağırlık vermenin hiçbir anlamı olmaz.

- Çözülemeyen soruları doğru zamanda yani fazla bekletmeden ve biriktirmeden sormanın konuyu tam olarak kavramadaki katkısı çok büyük. Bu soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendinizi tekrar deneyebilirsiniz.

- Geçmiş yılların üniversite sorularını ve iki haftada bir en az bir tane (TYT-AYT) deneme sınavı çözmek adayların performansını artıracaktır.

HER SORU DEĞERLİ

- Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapılacak denemelerde zamana uymaya gayret gösterilmeli. Özellikle deneme sınavlarında tuvaleti bahane edip sık sık sınav bölünmemeli.

- Üniversite sınavında her soru çok değerli. Yapacağınız bir fazla soru binlerce adayın önüne geçmenizi sağlayabilir. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önemi vermelisiniz.

- Adaylar, konu eksiklerini gidermek için okulda ya da kursta mutlaka öğretmenlerin etütlerinden yararlanmalı.

- Öğrenciler konuların yetişemeyeceğini ve çok eksikle sınava gireceklerini düşünüyorlar. Bu endişe, çalışmaya sevk ederse öğrencilerin lehinedir. Derslere asılın, eksikleri giderin.

HANGİ DERSE NASIL ÇALIŞMALI?

MATEMATİK: Öğrencilerin sınavda hata yapmalarına neden olan temel etken, o soruya ait konunun iyi öğrenilip kavranılmaması. Özellikle soru; analiz sentez düzeyinde ise ne yapacağını bilemeyen öğrenci, heyecanlanarak hata yapmaya başlar ve sonra gelen sorularda bu durum devam eder. Oysaki konulara yeterli düzeyde hakim olan öğrenci, kendini daha güvende hisseder ve soruları daha rahat çözebilir.

GEOMETRİ: Geometri dersi, bilgi sahibi olmanın yanında görmeyi de gerektiren bir ders. Bu özelliği kazanmanın yolu ise daha çok soru çözerek farklı bakış açıları geliştirmekle mümkün.

BİYOLOJİ: Öğrencilerin hata yaptığı sorular değişkenlik gösterebilir. Fakat bilginin yorumlandığı sorular, birden fazla konuya ait bilgiyi içeren sorular ve grafik yorumlama soruları genellikle hata yapılan soru türleri.

TÜRKÇE: Türkçe dersinde en çok anlam sorularında hata yapılıyor. Anlam soruları paragraf, sözcükte anlam ve cümlede anlamdan oluşuyor. Anlam soruları uzun paragraflardan oluştuğu için iyi konsantre olmak gerekiyor.

Türkçede anlam bilgisinde en çok dikkatsizlikten soru kaçıyor.

TARİH: Öğrencilerin sınav öncesinde genel bir tekrar yapması, önemli kavramları yazarak çalışması, yeni soru tipleriyle ilgili pratik yapması başarılı olmak açısından çok önemli. Sınavda her sorunun bağımsız düşünülmesi, çözülemeyen bir sorunun çelişkisinin diğer sorulara yansıtılmaması gerekir.

COĞRAFYA: Öğrenciler en çok hatayı yer kavramı ile ilgili sorularda yapıyor, Türkiye ve Dünya’daki önemli yerlerin nerede olduğunu bilmiyorlar. Özellikle grafik veya tablo sorularında üstte verilen bilgiyi okumadan soruyu çözmeye çalışıyorlar.

FELSEFE: Öğrenciler hatayı en çok şu tür sorularda yapıyorlar: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?” ya da “Hangisine karşı çıkılmaktadır?” Öğrenci soru yöneltme cümlesinin başını dikkatle okurken sonuna doğru uydurarak şöyle algılıyor: Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi dile getirilmektedir?”

SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar

3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2026 Pazar