Yükseköğretimi niteliksizleştiren iktidar yurtdışına üniversite bölümü açıyor

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

“Yükseköğretim Kurulu’nun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Türkiye’deki üniversiteler, yurtdışında bölüm açabilecek. Açılan programlara yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülke vatandaşı öğrenciler, o ülkenin merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilebilecek. O ülkenin vatandaşı olmayan öğrencilerin programa kabul koşulları uluslararası akreditasyona sahip eğitim programlarının uluslararası eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuçlarına göre mütevelli heyeti tarafından belirlenecek.

‘PAZARLAMAYA DÖNÜK FAALİYET’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, “Bazı üniversitelerin yurtdışı programları eskiden beri vardı. Yeni olan protokollerle bunun pazarlamasına dönük bir faaliyete başlanacak” dedi.

Ülkemizde nitelikli bir yükseköğretimin “yok denilecek düzeyde” olduğunu söyleyen Gülez, “YÖK ve iktidar bu tarz gündemlerin peşini bırakmalı ve ülkemizdeki yükseköğretimin niteliğini artırmaya odaklanmalıdır.”