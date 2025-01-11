Yunus Emre Enstitüsü’nde liyakatsiz atamalar yapıldığı ileri sürülüyor:

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki (YEE) usulsüzlüklerle ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in kurumla ilgili kaynaklardan edindiği bilgiye göre yurtdışında olduğu ileri sürülen Şeref Ateş’in ardından gelen yeni başkan Abdurrahman Aliy’in tecrübeli kurum personelini işten çıkarttığı, yerlerine usulsüz olarak çift maaşla, tanıdıklarını atadığı öne sürülüyor.

Roma, Viyana, Köln, Pekin, Madrid, Kahire ve Bakû’deki kültür merkezlerinde yapıldığı öne sürülen usulsüz uygulamalar dışında Aliy’in enstitü merkezine de benzer atamalar yaptığı iddia edildi.

‘SUİİSTİMALE TEŞVİK’

Bir kaynak ise Aliy’in önceden görev yaptığı İstanbul Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi’nden tanıdıklarına görev verdiğini belirterek bu durumun yarattığı olumsuzluklara “Kurum dışından yapılan gerekçesiz ahbap ilişkili akademik ve memur görevlendirmeleri yoluyla donanım, tecrübe ve niteliğe haiz vakıf personeli görevinden edilmektedir. Bu durumda yaygınlaşan görevlendirmeler görevlendirilenlerin çift maaş temini yoluyla maddi menfaat sağlamasını ve görevin suiistimalini teşvik etmektedir. Kesinlikle liyakat ve ihtiyaçtan hareket etmemektedir. Adam kayrılmaktadır” ifadeleriyle değindi.

YEE yapılan “naylon fatura” soruşturmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın’ın istifasının ardından 17 kişi gözaltına alınmıştı.