Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor projesinin ne olduğu başta öğrenciler olmak üzere yurttaşlar taarfından merak ediliyor. Yurt-Time Spor projesinin başvurularının nereden ve nasıl yapıldığı, başvuru için hangi şartların taşınması gerektiği merak ediliyor. Peki, Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
KYK'da kalan öğrencilerin hem para hem de deneyim kazandığı Yurt-Time Spor Projesi için başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte öğrencilerin yurtlardaki işleyişe destek olması ve ekonomik gelir elde etmesi amacı ile başvurabileceği Yurt-Time Spor programının ayrıntıları...
YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler Yurt-Time Spor başvurularını e-Devlet üzerinden gerekli bilgileri doldurarak yapabilecek.
YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
KYK'da ikamet eden öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir.
BAŞVURU TARİHLERİ NELER?
Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak Pazartesi günü başladı. Başvurular 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.
YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK'da ikamet eden öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden alınan başvurularda öğrenci seçimleri, akademik başarı göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklandı.
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