Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:35

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:35

KYK'da kalan öğrencilerin hem para hem de deneyim kazandığı Yurt-Time Spor Projesi için başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte öğrencilerin yurtlardaki işleyişe destek olması ve ekonomik gelir elde etmesi amacı ile başvurabileceği Yurt-Time Spor programının ayrıntıları...

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler Yurt-Time Spor başvurularını e-Devlet üzerinden gerekli bilgileri doldurarak yapabilecek.

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK'da ikamet eden öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak Pazartesi günü başladı. Başvurular 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK'da ikamet eden öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden alınan başvurularda öğrenci seçimleri, akademik başarı göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklandı.