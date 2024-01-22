Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor projesinin ne olduğu başta öğrenciler olmak üzere yurttaşlar taarfından merak ediliyor. Yurt-Time Spor projesinin başvurularının nereden ve nasıl yapıldığı, başvuru için hangi şartların taşınması gerektiği merak ediliyor. Peki, Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:35
Yurt-Time Spor nedir, nasıl başvuru yapılır? Yurt-Time Spor'a kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?
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KYK'da kalan öğrencilerin hem para hem de deneyim kazandığı Yurt-Time Spor Projesi için başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte öğrencilerin yurtlardaki işleyişe destek olması ve ekonomik gelir elde etmesi amacı ile başvurabileceği Yurt-Time Spor programının ayrıntıları...

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Öğrenciler Yurt-Time Spor başvurularını e-Devlet üzerinden gerekli bilgileri doldurarak yapabilecek.

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? 

KYK'da ikamet eden öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak Pazartesi günü başladı. Başvurular 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 

YURT-TIME SPOR BAŞVURUSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK'da ikamet eden öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden alınan başvurularda öğrenci seçimleri, akademik başarı göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklandı. 


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