KYK yurdu 10 gündür susuz!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan olumsuzluklara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Düzce’deki Cahit Zarifoğlu Erkek KYK yurdunda on gündür sıcak suların akmadığı iddia edildi. Öğrencilerin marketlerden aldığı 5 litrelik suları kaloriferin üzerine koyarak sıcak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Barınamıyoruz Hareketi’nden Demir Karabacak, yurttaki öğrencilerin yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Sıcak su uzun zamandır gidip geliyormuş. Son olarak da 10 gündür hiç sıcak su akmıyormuş. Öğrenciler daha önce konuya ilişkin yurt müdürlüğüne dilekçe vermiş. Müdürlükten ‘Marketten su alarak kaloriferlerin üzerine koyarak ısıtın’ cevabını almışlar.”

