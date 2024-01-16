KYK'den Giresun’daki öğrenci yurdunda 'asansör düştü' iddiasına ilişkin açıklama
Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, (KYK) Giresun Gülpembe Hatun Yurdu’nda “asansör düştü” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve dün tekrardan faaliyete giren asansör düştüğü iddia edilmişti.
KYK’nin Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, “Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok’ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. Kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir” denildi.
Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.
January 15, 2024
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