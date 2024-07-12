Yurtlara yüzde 300’den fazla zam yapılmasına tepki:

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

Geçen günlerde zarar ettiği gerekçesi ile kreş ve anaokulu hakkında kapatma kararı alan eski AKP milletvekili Necdet Budak’ın rektörlüğündeki Ege Üniversitesi, öğrenci yurduna da yüzde 300’ü geçen zam yaptı. 1250 ve 1480 lira arası değişen “Öğrenci Köyü”ndeki aylık oda ücretlerleri 5 bin ve 6 bin TL’ye çıkarıldı. Sık sık haşere ve su baskınlarıyla gündeme gelen yurtta kalan öğrenciler de sosyal medyadan “Yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı yurda yapılan bu zammı kabul etmiyoruz! Krizin bedelini öğrenciler değil yaratanlar ödesin! Zam geri çekilsin!” diye isyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise “Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklara kâr güdüsüyle yaklaşan yönetim anlayışını kınıyorum” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da zammın geri çekilmesi çağrısında bulunarak “İçinde yemek yok, odalarda klima yok. Çamaşır yıkama ücretli. Bu çocuklar size ne etti ey Ege Üniversitesi!” dedi.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez ise Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de okul bırakma oranı en yüksek üniversite olduğunu hatırlatarak “İktidar başarısız ekonomi politikalarının bedelini öğrencilere çektiriyor. Düzenlenen bu ücretin neden bu sınırda belirlendiğine ilişkin açıklama bekliyoruz. Ancak üniversiteler bir açıklama yapmıyor” diye konuştu.