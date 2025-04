Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın afet hazırlık çalışmalarını açıkladı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:46

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:46

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son bir yılda gerçekleştirilen afet hazırlık çalışmaları kapsamında, "54 bin 151 öğretmen ve personele yangın eğitimi, 1 milyon 240 bin 657 öğrenciye afet farkındalık eğitimi, 157 bin 945 veli ve kursiyere temel afet bilinci eğitimi verdik ve bin 72 eğitmenimizle ilk yardım eğitimlerimizi ülke genelinde sürdürdük" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen afet hazırlık çalışmalarını paylaştı. Tekin'in açıklaması şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, afetlere karşı her an hazır olmak, zor zamanlarda milletimizin yanında durmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye için tedbiri elden bırakmıyor, görev başında bekliyoruz. 81 ilde 10 bin MEB AKUB üyesiyle herhangi bir afet durumunda arama kurtarma ekibimizle görev başındayız. Yangın, afet bilinci, ilk yardım eğitimleriyle milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık. Son bir yılda, 54 bin 151 öğretmen ve personele yangın eğitimi, 1 milyon 240 bin 657 öğrenciye afet farkındalık eğitimi, 157 bin 945 veli ve kursiyere temel afet bilinci eğitimi verdik. Bin 72 eğitmenimizle ilk yardım eğitimlerimizi ülke genelinde sürdürüyoruz. Maarif ailemiz afetlere karşı hazır, her şartta görev başında, milletinin yanında."