AFAD'ın büyük İstanbul depremi için tahliye planı: 23 ortak nokta belirlendi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:42

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:26

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 16 milyonluk nüfusuyla mega kentin tahliye planları yeniden gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Valiliği, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kamu kurumları tarafından kapsamlı bir deprem eylem planı hazırlandı.

SENARYO: 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM

Hazırlanan plan, İstanbul’da 7.5 büyüklüğüne kadar olabilecek bir depreme göre şekillendirildi. Bu kapsamda yüz binlerce vatandaşın tahliyesi hedefleniyor. Kentin tüm ulaşım ağı, hızlı ve etkili bir tahliye süreci için seferber edildi.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE İÇİN 6 İSKELE AKTİF OLACAK

Deniz yolu tahliyelerinde, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Limanı kullanılacak. Vatandaşlar; şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti araçları ve Sahil Güvenlik unsurlarıyla bu iskelelerden tahliye edilecek.

DEMİRYOLU VE KARAYOLUNDA KRİTİK NOKTALAR

Tahliyelerde demiryolu da aktif olarak kullanılacak. Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları, tahliye sürecinde kilit rol üstlenecek. Karayolu tahliyeleri için Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları çıkış merkezleri olarak belirlendi. Vatandaşlar bu noktalara ring seferleriyle taşınacak.

HAVAYOLU DA DEVREDE

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı da tahliye sürecine dahil edildi. Böylece kara, deniz, demir ve hava yolu olmak üzere dört ulaşım kanalından koordineli bir tahliye planı oluşturulmuş oldu.

TAHLİYEDE ÖNCELİK: KIRILGAN GRUPLAR

Tahliye planında öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak şehirden çıkarılacak. Tahliye süreci yerel yönetimler ve güvenlik birimleri tarafından koordine edilecek.

GEÇİCİ YERLEŞİM İÇİN 18 İL HAZIRLANDI

Deprem sonrası geçici barınma için vatandaşların yönlendirileceği iller iki grup halinde belirlendi.



İlk grup: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri.

İkinci grup (ihtiyaç halinde devreye girecek): Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.

UZMANLARDAN UYARI: PLANLAR GÜNCELLENMELİ, HALK BİLGİLENDİRİLMELİ

Uzmanlar, bu tür tahliye planlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, düzenli aralıklarla güncellenmesi ve halkla şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini belirtiyor. Olası bir kaosun önlenmesi için tatbikat ve simülasyonların da büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kaynak: AFAD, TRT HABER