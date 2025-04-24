İstanbul'da deprem: Belediyeler yurttaşların yanında

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:19

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok İstanbullu geceyi dışarıda geçirirken, belediyeler hem barınma hem de temel ihtiyaçlara yönelik acil müdahale planlarını devreye aldı. Kent genelinde kriz yönetimi ve halkla dayanışma örnekleri dikkat çekti.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRENLERE DESTEK

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Beyoğlu Belediyesi, geceyi dışarıda geçiren yurttaşlara destek olmak için harekete geçti. Belediye, kendi bünyesinde bulunan mekanları yurttaşların kullanımına açarken, çorba, sandviç, çay ve su gibi temel ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılamaya başladı.

KADIKÖY BELEDİYESİ TEYAKKUZDA

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, deprem sonrası durumu değerlendirerek yurttaşlara önemli uyarılarda bulundu. Başkan Kösedağı, "Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hasarlı binalara girmemelerini talep ediyoruz. Çünkü risk geçti mi bunu bilmiyoruz. Uzmanların da bu konuda farklı görüşleri var. Bize düşen tedbir almak, biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Kadıköy Belediyesi olarak 7/24 teyakkuzdayız" dedi.

KARTAL BELEDİYESİ'NDEN HIZLI VE DESTEK

Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kartal Belediyesi hızla teyakkuza geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Afet Koordinasyon Merkezi’nde Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile bir araya gelerek, ilçe genelindeki son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Yüksel, afetle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, Afet İşleri Müdürlüğü ve Komşu İletişim Merkezi aracılığıyla yurttaşlarınların talepleri ve şikayetlerine hızla yanıt verildi.

Deprem nedeniyle park alanlarına inen vatandaşlara Kartal Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çay ikram edildi. Belediye’ye ait kültür merkezleri ve Gezegen Kafeler de sabaha kadar açık kalarak, vatandaşları ücretsiz olarak ağırladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul genelinde hissedilen deprem sonrası tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şükür Kartal’da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Afet Koordinasyon Merkezimizde kriz sürecini anbean takip ediyor, komşularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.