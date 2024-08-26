Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:32

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:32

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı duyurusu İBB'nin 3-6 yaş arası çocuklar için başlattığı okul öncesi eğitim programına başvuruda bulunan veliler tarafından bekleniyor. Peki, Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ile ilgili İBB'den bir açıklama gelmedi.

Ancak sosyal medyada bazı vatandaşlar, telefonlarına başvuru sonuçlarının açıklandığına dair bir mesaj geldiğini belirten paylaşımlarda bulundu.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru ve sonuç işlemleri, vb. her gelişme https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresi üzerinden takip edilebilmektedir.

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları da yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenilecek.

İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.