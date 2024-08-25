Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:59

Güncelleme: 25.08.2024 - 11:59

2024-2025 dönemi yaklaşırken hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda işçi alımı gerçekleştiriyor. Peki, TYP başvuruları başladı mı? TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

TYP BAŞVURULARI 2024-2025 NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu alımlarla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

TYP PERSONEL ALIMI 2024-2025 (İŞKUR.gov.tr ) || TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak Tarih yaklaştı MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)