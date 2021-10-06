Yüz yüze eğitimde 4 hafta geride kaldı, 153 bin öğrenci evde karantinada

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Öğrenci Veli Derneği temsilcileri, “Salgında Yüz Yüze Eğitimde 4. Hafta” raporunu, sınıfların karantinaya alındığı Yavuz Selim Ortaokulu’nun önünde açıkladı.

Her geçen gün salgın yayılımı ve karantinaya alınan sınıf sayısının arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Yüz yüze eğitimde Yavuz Selim Ortaokulu’nda 6 sınıf karantinaya alındı. İki sınıfta karantina hâlâ devam ediyor. Şu anda Kartal Yavuz Selim Ortaokulu’na yakın okullar arasında olan Cevizli Ortaokulu’nda 7, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde 7, Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde 7 sınıf karantinaya alındı. Alınmayan önlemler nedeniyle çocuklarımızın eğitim hakkı, sağlığı, biz velilerin, öğretmenlerin sağlığı risk altında” denildi.

Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin yeniden uzaktan eğitime geçtiği hatırlatılan açıklamadaki tespit ve öneriler şöyle:

- Öğrencilerin sınavları ve ölçme-değerlendirmeleri ile ilgili yeni bir planlamaya ihtiyaç var.

- Salgın okullarda yayılıyor ancak salgın yönetimi yeni durumlara göre değişmiyor. Ortada bir salgın yönetimi değil algı yönetimi var.

- Edirne merkezde en az 44 sınıf karantinaya alındı. Edirne 75. Yıl İlkokulu’nda 13 öğrenciye yapılan test sonucunda 10 öğrenciye pozitif tanısı konuldu.

- Erzincan merkezde en az 55 sınıf karantinada. 40 okul tadilatta.

- Yeterli temizlik görevlisi yok; okullarda hijyen, havalandırma sistemi yok.

- Yeterli ek derslik hazırlanmadı, yeterli öğretmen ataması yapılmadı. Fiziki mesafenin sağlanmasına yönelik önlemler alınmıyor.

- Ders sürelerinin azaltılması, sınıfların seyreltilmesi konusunda adım atılmadı, bağlayıcı kararlar alınmadı.

- Okullarda hızlı uygulanabilecek PCR testleri bulunmalı.

- Acilen ek derslik sağlanmalı, ataması yapılan 15 bin öğretmen bir an önce göreve başlatılmalı, yeterli öğretmen ataması yapılmalı.

- Karantinaya alınan öğrencilerden uzaktan eğitime erişimi olmayanlara ücretsiz cihaz ve internet desteği sağlanmalı.