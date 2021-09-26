TTB'den Fahrettin Koca'ya zor 'yüz yüze eğitim' soruları

26 Eylül 2021 Pazar, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için pek çok ihtimali düşündüklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Okul ve derslik sayısı artırılmadı, kalabalık mevcutlar azaltılmadı, gerekli hijyeni sağlayacak personel alınmadı, öğretmen sayıları artırılmadı ve bu şekilde eğitime geçildi. Öncelikle bunların mutlaka yapılması lazım” önerisini getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğretmenlerin aşılanma oranlarını tek doz üzerinden paylaşmasını da eleştiren Ökten, “Mutlaka çift doz aşı tamamlanmalı ve hatırlatma dozu gelenler için çağrı yapılmalı. Rakamlarla oynamanın, algı yaratmanın hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

AŞI KAMPANYALARI ARTMALI

Aşısız öğretmenlere getirilen haftada iki PCR test zorunluluğuna ilişkin konuşan Ökten, “Bu yapılıyor mu, bilmiyoruz. Eskiye göre test sayılarında yeterince bir artış yok. Demek ki ya takip yapılmıyor ya da yeterince test yapılmıyor” dedi.

Uygulamanın verimli olmadığını vurgulayan Ökten, “Aşı yerine PCR testi ekonomik olarak pahalı. Aynı zamanda insanlar hastanelere gönderilerek hastalanma potansiyeli oluşturuluyor. Bunun yerine aşı ve PCR merkezleri artırılmalı ve daha ciddi aşı kampanyaları yapılmalı” diye konuştu.