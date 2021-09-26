Yüz yüze eğitimde 'tasarruf' skandalı
Okullarda yüz yüze eğitim nedeniyle temizlik işleri için daha fazla personel çalıştırılması gerekirken tam tersi yapılarak personel sayısının azaltıldığı ortaya çıktı.
Okullarda yüz yüze eğitime başlanılması nedeniyle Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında temizlik işlemleri için daha fazla personel çalıştırılması gerekirken bu yıl tam tersine, düşürüldüğü ortaya çıktı. Okullarda TYP kapsamında istihdam edilen personelin ise hâlâ işe başlatılmadığı da öğrenildi.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlanması istemiyle soru önergeleri verdi. Bakırlıoğlu, “2021-2022 eğitim öğretim yılında kadro sayısında kısıtlamaya gidildiği, bazı illerde bu sayının üçte bire düştüğü belirtilmektedir. Örneğin Manisa’da geçen yıl 900 olan temizlik elemanı kadro sayısı bu yıl 308’e düşürüldü” dedi.
“Pandemi koşullarında yüz yüze eğitime başlanmıştır. Bu koşullarda en önemli konu hijyen ve okulların temizliğidir” diyen Bakırlıoğlu, “Bu sorunu okul idareleri okul aile birlikleri vasıtasıyla çözmeye çalışmakta, bu durumda ise velilere ekonomik olarak yük getirilmektedir” değerlendirmesini yaptı.
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