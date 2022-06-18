Yüz yüze eğitime dönülen ilk dönemin ardından milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili önceki gün çaldı ve milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karne heyecanı yaşadı.

Karnelerini alan öğrenciler, 12 Eylül’e kadar yaz tatilinde olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıllık aranın ardından yüz yüze yapılan ilk dönemin ardından, öğrenciler yorgunluğunu yaz tatiliyle atacak. Tatilin verimli, keyifli ve eğlenceli geçmesi için uzmanlar önerilerini maddeler halinde Cumhuriyet’e anlattı.

Eğitimci ve rehber öğretmen Derya Güngör, yaz tatilinin verimli geçmesi için atılması gereken adımları maddeler halinde sıraladı: