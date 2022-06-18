Yüz yüze eğitime dönülen ilk dönemin ardından milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı
Eğitimci ve rehber öğretmen Derya Güngör, tatile çıkan 18 milyon öğrenciye Cumhuriyet aracılığıyla önerilerde bulundu.
2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili önceki gün çaldı ve milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karne heyecanı yaşadı.
Karnelerini alan öğrenciler, 12 Eylül’e kadar yaz tatilinde olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıllık aranın ardından yüz yüze yapılan ilk dönemin ardından, öğrenciler yorgunluğunu yaz tatiliyle atacak. Tatilin verimli, keyifli ve eğlenceli geçmesi için uzmanlar önerilerini maddeler halinde Cumhuriyet’e anlattı.
Eğitimci ve rehber öğretmen Derya Güngör, yaz tatilinin verimli geçmesi için atılması gereken adımları maddeler halinde sıraladı:
- Kitap okumak öğrencilerin zihin gelişmi için çok önemlidir. Okullarındaki öğretmenlerinden yaşlarına uygun kitap okuma listesi ve hangi rutinde kitap okuması gerektiğiyle ile ilgili destek alınmalıdır.
- Öğrenci, öğrendiği ders konularını unutmamak için, yıl içerisindeki gördüğü müfredatı küçük tekrarlarla hatırlamalarıdır.
- Öğrenci öğrenmeye hiçbir zaman ara vermemelidir. Sadece öğrendiği müfredat değil, onun da dışına çıkarak, farklı ilgi alanları oluşturmaya yönelik araştırmalar yapmalıdır.
- Öğrencinin duygusal-sosyal zekâsını geliştirmeye yönelik, sosyal ortamlarda bulunması, özellikle aile ile zaman geçirmesi aile büyükleriyle ilgilenmesi çok etkili olacaktır.
- İngilizce öğrenme sürecini geliştirmek ve pratik yapmak için yaz dönemi oldukça uygun bir dönemdir. Öğrencinin yabancı dil öğrenmeye yatkınlık oluşturmak amaçlı, alt yazılı animasyonlar, yaşına uygun dizi serileri, popüler ingilizce şarkılar dinleyeceği ortamlar oluşturulmalıdır.
- İnternet kullanımına ayrılan günlük bir süre olmalıdır.
- Yaz tatili demek, denetimsizlik ve sınırsızlık demek değildir. Her an ve günü program, düzen ve plan içerisinde denetimli bir şekilde oluşturun.
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