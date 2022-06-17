Recep Tayyip Erdoğan: Aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik

17 Haziran 2022 Cuma, 13:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde katıldı.

"ASLAN PAYINI DAİME EĞİTİME TAHSİS ETTİK"

Erdoğan, "Bütün imkânlarımızı eğitim, öğretim için seferber ediyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkânına kavuşsun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDE KESİNTİ YAŞANMASININ ÖNÜNE GEÇTİK"

Erdoğan, "81 vilayetimize, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Evet, göreve geldiğimizde 78 üniversitemiz varken 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Özellikle maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz maddi desteklerle çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Son 2 buçuk yılımıza damga vuran salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların hamdolsun meyvesini toplama fırsatı bulduk. Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz. Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık derslik sayımızı 343 binden alıp 611 bine yükseltmeseydik. Öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik 81 vilayetimizdeki tüm okulları, en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, velhasıl 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Son 20 yılda tüm bunları ve daha pek çok adımı atarak evlatlarımızın eğitiminde kesinti yaşanmasının önüne geçtik. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" diye konuştu.