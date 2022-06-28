Dolar yeniden yükselişe geçti: Dolar ne kadar oldu? (28 Haziran 2022)

28 Haziran 2022 Salı, 09:28

Bugün yurtiçinde açıklanacak veri bulunmazken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi yakından izlenecek. Erdoğan zirve öncesinde İsveç ve Finlandiyalı liderleri ve NATO genel sekreteri ile iki üyenin NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazlarını değerlendirecek.

Erdoğan'ın NATO ziyaretinin ardından ise asgari ücret artışı konusunda bir karar alınması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen hafta belirli tutardan fazla nakit dövizi olan şirketlerin yeni TL krediye erişimini engelleyen bir karar aldı.

BDDK karara gerekçe olarak şirketlerin TL kredi ile döviz alımı yapmalarını gerekçe göstermiş olsa da uzmanlar kararın ülkedeki döviz talebinin büyük bölümünü yaratan şirketlerden gelen döviz talebini sınırlamayı, KKM gibi TL araçlara olan talebi artırmak için alındığını ifade etmişlerdi.

DOLAR TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ekonomi yönetimi enflasyonun yüzde 70'i aştığı bir ortamda altı aydır yüzde 14 politika faizi ile TL'nin son derece negatif olan getirisine rağmen TL'yi cazibeli kılmak, döviz talebini ise azaltmak üzere adımlar atıyor. Uzmanlar sık yapılan düzenleme değişiklikleri ile faaliyet ortamının zorlaştığını ifade ediyorlar.

Ekonomi yönetiminin döviz talebini azaltmak için attığı adımlara rağmen sene başından bu yana yüzde 24 değer kaybetmiş olan TL, BDDK kararının ardından iki günde yüzde 7'ye yakın değer kazanmış olsa da kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Geçen hafta 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK kararının ardından dün 16.03'e kadar geriledikten sonra 16.4980'den kapandı.

Dolar/TL bu sabah ise 16.5450/16.6100 seviyesinden işlem gördü

REKOR KIRAN CDS'LERDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Türkiye'nin bu ay ortasında 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri (risk primi) geçen hafta kademeli düşüşün ardından dün 17 baz puan düşüşle 765/775 bp seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, dün dalgalı seyreden ABD borsalarını izleyerek gerilerken petrol fiyatları geçen haftanın keskin düşüşünün ardından tırmanmayı sürdürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.7 gerileyerek bu ayki kayıplarını yüzde 3.8'e çıkardı.

Türkiye'nin enerji ithalat faturasına doğrudan yansıması olan petrol fiyatları yükselişini sürdürürken yatırımcılar bir yandan küresel ekonominin yavaşlayarak talebin azalacağından diğer taraftan Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucu petrol arzının daralacağından endişe ediyorlar.