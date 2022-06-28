Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den endişelendiren dolar tahmini

28 Haziran 2022 Salı, 07:45

BDDK geçtiğimiz haftanın son işlem gününde döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmalarını yasakladı. Bu kararla birlikte dolar kuru 17. 36 TL seviyelerinden 16.08 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Bu fiyat hareketlenmelerinin ardından takipçilerine seslenen Selçuk Geçer’den yeni bir tahmin geldi.

Geçer dolar kuru üzerine yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

YÜKSELİŞ TÜM PARA BİRİMLERİNDE DEVAM EDECEK

"Bütün para birimlerinde yükseliş devam edecek. Sadece Euro ile dolar ya da Euro ile Sterlin ya da dolar ile Sterlin arasında ufak iniş çıkışlar olabiliyor. Bunun temel nedeni de pariteler. Euro/Dolar paritesi 1,3'e giderse anlayın ki dolarla Euro arasındaki makas kapanacak. Dolar daha hızlı yükselecek Euro daha az yükselecek. Ya da Euro daha fazla yükselecek dolar daha az. Burada önemli etken Avrupa Merkez Bankası. Faizi artıracaklarını söylediler. Ama pozitif ortama geçmeleri etkili olacak mı? FED faizleri artırmaya devam edecek.

Duruma bağlı olarak 75 baz puanlık faiz artırma gündeme gelebilir. Avrupa Merkez bankası ağırdan alırsa parite aşağı doğru diğer. Euro düşer. Bugün Euro doların üstündeyse yarın altında kalabilir. Avrupa Merkez Bankası'nı yakından takip etmemiz gerek.

“DOLAR YIL SONUNA KADAR 25 TL OLUR”

Biz zarar etmeye devam ediyoruz. 3 haneli enflasyon çok net bir şekilde geliyor. Maksimum yüzde 90'lara kalırız sonraki süreçlerde enflasyon daha da tetiklenecek ve yüzde 104'lere gideceğiz. Enflasyonun düşmesini beklemeyin. Dolar kısa sürede 17'yi geçer. Yıl sonunda ise 25'i bulur. Anormal süreçte ise Türkiye'de bir kırılma olur. Dolarda 5 katlık artar bu süreç bizi 90 baz faize artırmaya götürür. Dolarda her an büyük bir kırılma olabilir. Çok sert kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün sistem çöker ve kur tekrar patlar. Yüzde 90'lık faiz ortamında kuş kıpırdamaz.

Türkiye ekonomisi büyük bir risk barındırıyor. Dövizde yüzde 10'luk hareket bile doları 18 liraya atıyor. Faizler artık hiçbir işe yaramıyor. Ben olsam faizleri sıfır yaparım. Yüzde 100 yaparlarsa belki o zaman işe yarar. Cuma günü kritik bir gün. Onu da söyleyeyim. Altında ufak tefek geri çekilmeler olsa da bu kısa süreli olacak. Dolayısıyla riskler devam edecek"