Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı

Pegasus, 2024'ün ilk çeyreğinde 3,50 milyar TL net zarar açıklayarak beklenenin altında bir performans sergiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:05
Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı
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Pegasus Havayolları'nın 2024 birinci çeyrek sonuçları beklenenin altında bir performans sergiledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, şirket, 2023 birinci çeyrekteki 0,60 milyar TL net zararına kıyasla piyasa beklentisi olan 3,20 milyar TL'nin üstünde 3,50 milyar TL net zarar açıkladı.

2024 birinci çeyrekte net satış geliri 17,25 milyar TL olarak olarak beklenen rakamın üstünde 17,39 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK, piyasa beklentisi olan 1,07 milyar TL’nin biraz üzerinde 1,18 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2024 yıl sonu beklentilerini korurken, borçta azalma ve net nakitte artış yaşandı. FAVÖK marjı ise paralel olarak 810 baz puanlık daralmayla yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2023'ün aynı dönemine kıyasla artan finansal giderler net kârı baskıladı.


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