Başbakan suçladı: Polonya'da 'pegasus' krizi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımı yasa dışı şekilde kullanmakla itham etti.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:37
Başbakan suçladı: Polonya'da 'pegasus' krizi
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Polonya Başbakanı Tusk, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği basın toplantısında, selefi Morawiecki'nin hükümetine ilişkin suçlamalarda bulundu.

Casus yazılımın ülkede yaygın şekilde kullanıldığına dair bilgileri Duda ile paylaştığını söyleyen Tusk, Cumhurbaşkanı'nın ilgilenmesi halinde bütün belgeleri kendisine sunacaklarını dile getirdi.

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Pegasus'un yasal ve yasa dışı olarak satın alındığını ve kullanıldığını doğrulayan kanıtlar olduğunu kaydeden Tusk, "Bu uygulamaların mağdurlarının listesi ne yazık ki çok uzun" şeklinde konuştu.

Duda'nın da destek verdiği eski Başbakan Morawiecki liderliğindeki sağcı Hukuk ve Adalet Partisi hükümetinin, Pegasus yardımıyla bazı Polonyalı muhalifleri hedef aldığı iddia ediliyor.

Ekim 2023'teki seçimlerin ardından göreve başlayan yeni parlamentoda Pegasus casus yazılımının önceki hükümet yetkililerince kullanıldığına ilişkin iddiaların soruşturulması için özel bir komisyon kurulmuştu.

PEGASUS CASUS YAZILIMI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.


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