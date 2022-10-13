1 haftada milyarlarca lira ihtiyaç kredisi alındı
BDDK haftalık bankacılık sektörü verilerine göre yurttaşların ve şirketlerin borçluluğu arttı. 7 Ekim'i kapsayan haftaya ilişkin verilerde yurttaşların bankalardan çektiği bireysel ihtiyaç kredilerinin milyarlarca lira arttığı gözlendi. Öte yandan toplam borçlulukta haftalık artış 14,8 milyar lira oldu. Bireysel ve şirket hesaplarının borçluluğu da 7 trilyon liraya biraz daha yaklaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenini açıkladı. Buna göre 7 Ekim haftası yurttaşlar bankalardan 2 milyar 182 milyon lira ihtiyaç kredisi çekti.
Söz konusu dönemde yurttaşların ve şirketlerin bankalara olan borçluluğu 14 milyar 846 milyon lira arttı. Böylece kredi hacmi 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liraya yükseldi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 967 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Ekim itibarıyla 2 milyar 952 milyon lira artışla 967 milyar 228 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 640 milyon lirası konut, 32 milyar lirası taşıt ve 580 milyar 588 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 591 milyon lira artarak 887 milyar 125 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 347 milyar 306 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 157 milyar 574 milyon lirası taksitli, 189 milyar 732 milyon lirası taksitsiz oldu.
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