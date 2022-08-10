BDDK'den TL ticari kredi kullanımına ilişkin açıklama

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:35

BDDK, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama kararı hakkında bankalara ilave açıklama getirdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şirketlerden alınacak beyan ve taahhütlerin, 30.6.2022 tarihinden itibaren (30.6.2022 dahil) geçerli olacak şekilde alınması gerektiği belirtildi.

Kullandırılmış ve kullandırılacak kredilerde YP nakdi varlıkların esas alınması ve bu krediler için söz konusu kurul kararının eklerinde yer alan beyan ve taahhütlerin alınmış olmasının gerektiği belirtildi.

Bu tarihten önce alınan taahhüt ve beyanların kontrol edilmesi konusunda bankaların bir sorumluluğunun bulunmadığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, şirketlerden alınan beyan ve taahhütlerin hatalı ya da gerçeğe aykırı olması durumunda, sermaye yeterliliği hesaplamalarında söz konusu şirketlere yüzde 500 risk ağırlığı uygulamasının kaldırılması talebinin uygun görülmediği kaydedildi.