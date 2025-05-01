Binlerce işçi Kartal Meydanı'nda bir araya geldi!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:40

Güncelleme: 01.05.2025 - 11:46

Türk-İş’e bağlı sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul’da Kartal Meydanı’nda bir araya geldi.

İstmarina önünden kortejler halinde yürüyüşe geçen binlerce işçi, meydanı doldurdu. İşçiler “Vergide Adalet, Ücrette Adalet”, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş” sloganları attı.

Mitinge; Türk Metal, Petrol-İş, Harb-İş, Yol-İş TÜMTİS, Tes-İş, Belediye-İş, Demiryol-İş ve Sağlık-İş gibi çok sayıda sendika da katılım sağladı.