Binlerce işçi Kartal Meydanı'nda bir araya geldi!

Türk-İş’e bağlı sendikalar İstanbul’da, Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Alanı dolduran binlerce işçi, “Vergide Adalet, Ücrette Adalet”, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş” sloganları attı.

Binlerce işçi Kartal Meydanı'nda bir araya geldi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:40

Türk-İş’e bağlı sendikalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul’da Kartal Meydanı’nda bir araya geldi.

İstmarina önünden kortejler halinde yürüyüşe geçen binlerce işçi, meydanı doldurdu. İşçiler “Vergide Adalet, Ücrette Adalet”, “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş” sloganları attı.

Mitinge; Türk Metal, Petrol-İş, Harb-İş, Yol-İş TÜMTİS, Tes-İş, Belediye-İş, Demiryol-İş ve Sağlık-İş gibi çok sayıda sendika da katılım sağladı.


İlgili Haberler

Son Dakika... 1 Mayıs'ta gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Son Dakika... 1 Mayıs'ta gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı: CHP’li gençlerin pankartını polis engelledi

Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı: CHP’li gençlerin pankartını polis engelledi
İstanbul'da 1 Mayıs ablukası yurttaşlar için çileye dönüştü: 'Sanki işçi bayramı değil işçi eziyeti'

İstanbul'da 1 Mayıs ablukası yurttaşlar için çileye dönüştü: 'Sanki işçi bayramı değil işçi eziyeti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler