'1 ve 5 kuruş basımı durduruldu' iddiası yalanlandı

16.02.2026 16:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Darphane'nin 1 kuruş ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurduğu iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

 

#darphane #Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

