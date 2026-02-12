Merkez Bankası yılın ilk raporunu açıkladı: Yıl sonu enflasyon hedefi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk “Enflasyon Raporu 2026-I” sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda enflasyon görünümü, para politikası duruşu ve makroekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.
Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2025 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yılı için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, tahmin aralığının ise yüzde 13–19 seviyesinde sabit tutulduğunu açıklamıştı.
“TÜM PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Karahan sunumunda şu ifadeleri kullandı:
Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz. Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek için. önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz.
Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.
TALEP KOMPOZİSYONU VE CARİ AÇIK MESAJI
Karahan, talep kompozisyonunun dezenflasyonu desteklediğini belirterek, sıkı para politikasının etkisiyle dengelenmenin sürdüğünü ifade etti.
Son çeyrekte sanayi üretiminin yatay seyrettiğini, hizmet sektörünün de ikinci çeyrekte başlayan yatay görünümünü son çeyrekte koruduğunu aktaran Karahan, manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini söyledi.
Cari dengeye ilişkin değerlendirmede bulunan Karahan, çıktı açığı göstergelerinin ortalamasının önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı yönlü kaydığını ancak son çeyrekte hâlen negatif seviyeye işaret ettiğini belirtti. 2026 yılında cari açığın bir miktar artmakla birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngördüklerini ifade etti.
ENFLASYONDA GIDA VE KİRA VURGUSU
Bir önceki Rapor dönemine göre tüketici enflasyonunun 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7’ye gerilediğini belirten Karahan, gıda enflasyonunun oynak bir seyir izlediğini söyledi.
Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sebze fiyatlarında sert düşüş yaşandığını, ocak ayında ise olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatların belirgin şekilde yükseldiğini aktaran Karahan, ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığını ve bunda gıda fiyatlarının etkili olduğunu, etkinin şubat ayına da kısmen yansıyacağını ifade etti.
Kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu belirten Karahan, 2025 yılında hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetlerinin belirleyici olduğunu kaydetti. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30 ile 36 aralığında gerçekleşebileceğinin tahmin edildiğini aktardı.
Eğitim fiyat ayarlamalarına ilişkin düzenlemelerde geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 aylık enflasyonun esas alınmasını önemli bulduklarını ifade etti.
“SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”
Karahan, dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu ilerlemesi için sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Türk Lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi açısından APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesinin önem taşıdığını belirten Karahan, yıl içinde kademeli alımlarla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Faiz kararlarının mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını ifade eden Karahan, kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla ilave adımlar attıklarını dile getirdi.
TL mevduat payının yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seviyede seyrettiğini sözlerine ekledi.