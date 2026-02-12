Merkez Bankası yılın ilk raporunu açıkladı: Yıl sonu enflasyon hedefi belli oldu!

Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2026 için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13–19'dan yüzde 15–21 seviyesine çıkarıldığını açıkladı. “2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor” ifadelerinde bulunan Karahan, enflasyon ara hedeflerinin 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korunduğunu, 2028 yılı için ise ara hedefin yüzde 8 olarak belirlendiğini bildirdi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın öncü verilerine göre Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, aralık ayında yüzde 2,0 seviyesindeyken ocakta yüzde 1,7’ye geriledi. Veriler piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı ara hedef ile Euro Bölgesi enflasyonu arasındaki farkın 12 kat olması dikkat çekti.