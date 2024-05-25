10 dolarlık malın 7 doları ithal

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi üretimde yeni model modele ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 25.05.2024 - 04:00
10 dolarlık malın 7 doları ithal
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Dün bir toplantı düzenleyerek “Ege’nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” raporunun yeni sonuçlarını açıklayan Yorgancılar, Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerinin yüzde 65-70’inin ithalata bağlı olduğunu anımsattı ve şöyle devam etti: 

“10 dolarlık malın 7 doları ithale bağlı. Bu döviz kurlarına bağlı olarak enflasyonu da etkiliyor. Onun için yerli üretim büyük önem taşıyor. Ülkemizde kendi kendine yetebilen, dışarıya bağımlılığın az olduğu üretim modelinin uygulanması gerekiyor. Eğitim sisteminde de yeni bir model, istikrar ve güven olmalı. Liyakat çok önemli. Yerli ve yabancı yatırımcıları rahatça ülkemize getireceğimiz yatırım ortamı, dijital ve yeşil dönüşüm seferberliği gerekiyor.” 

ASGARİ ÜCRET UYARISI

Güncel soruları da yanıtlayan Yorgancılar, bu kapsamda asgari ücretin de enflasyona bağlı bir konu olduğunu ifade ederek “Bu konuda ben de rahatsızım. Çünkü bu geminin içinde hep beraber oturuyoruz. Verilebilecek olan rakam ödenmeli. Ama enflasyon aşağı çekilmeli ki çalışanın maliyeti de işveren için ödeyebilir durumda olsun. Yani hep beraber bir sıkıntı çekmemiz lazım. Ama bunları yeni baştan yaşamamamız da önemli” dedi. 

Öte yandan listedeki ilk 10 şirket Star Rafineri, Tüpraş-İzmir, Petkim, İZDEMİR, Philip Morris, AbalıoğluLezita, JTI Tütüni, Abalıoğlu Yağ, Ravago Petrokimya ve Kardemir Çelik oldu.


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