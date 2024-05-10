TÜİK: Türkiye'nin sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Türkiye'de sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:23
TÜİK: Türkiye'nin sanayi üretimi aylık bazda azaldı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

SANAYI ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 4,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.


Sanayi Üretim Endeksi haberleri sanayi haberleri tüik haberleri

İlgili Haberler

TÜİK: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 70 arttı

TÜİK: İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 70 arttı
TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi martta arttı

TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi martta arttı
DİSK, TÜİK önünden seslendi: Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama

DİSK, TÜİK önünden seslendi: Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor

Valilik’ten kritik uyarı! Yaz geldi derken fırtına bekleniyor
Gerçek ortaya çıktı: Kızına ‘fotoğraf’ şantajı yapınca öldürmüş!

Gerçek ortaya çıktı: Kızına ‘fotoğraf’ şantajı yapınca öldürmüş!
Offroad Sezonu Vezirköprü’de açılıyor!

Offroad Sezonu Vezirköprü’de açılıyor!
Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı

Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı
Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?

Canan Karatay uyarmıştı! Çay içmek sağlığa zararlı mı?