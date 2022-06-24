100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı

24 Haziran 2022 Cuma, 00:00

Havaların ısınması, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili için geri sayım başladı. Avansas, çalışanların tatil planlarını, alışveriş hazırlıklarını ve pandemi sonrasında tercihlerini araştırdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021 yılında yaz tatili için kalabalık ortamlar yerine daha sakin, izole ortamları tercih eden çalışanlara bu yılki planları derlendi. Türkiye genelinde 4 bine yakın çalışanla gerçekleştirilen araştırmada çalışanların tatil planları, alışveriş hazırlıkları, ulaşım tercihleri, ayırdıkları bütçe ve pandemi sonrasındaki tercihleri soruldu.

GÖZDE TATİL ŞEHRİ ANTALYA

Bu yıl çalışanların yüzde 46’sı tatilini Kurban Bayramı ile birleştireceğini belirtti. 100 çalışandan 64'ü yaz tatili için plan yaptığını paylaşırken, tatil planlarında en çok tercih edilen ilk üç şehir Antalya, Muğla ve İzmir oldu. Bu şehirleri ise Balıkesir, Aydın, Mersin, Çanakkale, İstanbul ve Edirne izledi.

100 ÇALIŞANDAN 47’SİNİN TERCİHİ OTEL

Bu yıl çalışanların yüzde 44'ü tatil planını Temmuz ayında yaparken, yüzde 37'si Ağustos, yüzde 12'si ise Eylül ayında plan yaptığını ifade etti. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 47'si tatil için konaklama tercihini otelden yana kullanacağını belirtirken, 18'i kendi yazlığında, 15'i ise kiralık evde geçireceği bilgisini paylaştı. Pansiyon tercih edecek çalışanların oranı yüzde 5 olurken; kamp yapmayı planlayanların oranı ise yüzde 2’de kaldı. 100 çalışandan 82’si ailesi ile tatil yapacağını ifade etti. Bu yılki yaz tatilini otelde geçirecek olan çalışanların yüzde 59'u 5 yıldızlı oteli tercih ettiğini belirtirken, 29'u 4 yıldızlı, 11'i ise 3 yıldızlı otellere rezervasyon yaptırdığını belirtti.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 71’İ ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDECEK

Araştırmada Covid-19 pandemisinin tatile olan etkisi de soruldu. Pandemi sonrasında çalışanlar yüzde 72 ile tatil tercihlerinde daha az kalabalık olan tatil bölgelerini tercih edeceklerini ifade etti. Tatile ulaşımda kullanılacak olan uçak, otobüs, tren, gemi gibi ulaşım araçlarını daha az tercih edeceklerini belirten çalışanların oranı ise yüzde 69 oldu. Pandemiyle birlikte bireysel araç kullanımının artmasına ilişkin bir sonuç da çalışanların ulaşım tercihlerinde göze çarptı. Çalışanların yüzde 71’i tatile giderken kendi araçlarını ya da bir yakınının araçlarını tercih ettiklerini belirtti. Yüzde 15 ile uçak ikinci sırada tercih edilirken yüzde 10 ile onu otobüs izledi.