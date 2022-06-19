Yurttaşlar ekonomik krizle kültür, sağlık, tatil gibi giderleri kıstığını söylüyor: 'Çabamız aç kalmamak'

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

BUPAR Araştırma Şirketi, yurttaşlara Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krizin yansımalarını sordu. On büyük şehirde 2 bin 145 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırma kapsamında “Hayat standardımız eskiye göre düştü” diyenlerin oranı yüzde 81,8 olarak ölçülürken, vatandaşların yüzde 59,2’si de ‘geçinme kaygısı’ yaşadığını dile getirdi.

BUPAR Araştırma Şirketi, ekonomik krizi yurttaşa sordu. 20 Mayıs ve 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, TÜİK’in yüzde 73,50, ENAG’ın yüzde 160.76 olarak açıkladığı enflasyonun yurttaşın hayat kalitesini nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 72,5’i bir “ülkemizde ekonomik krizin olduğunu”, yüzde 5,3’ü ise olmadığını ifade ederken, deneklerin yüzde 22,2’si konu hakkında fikir belirtmedi.

YURTTAŞ GEÇİNEMİYOR

Yurttaşların yüzde 81,8’i hayat standardının azaldığını belirtirken, “Hayat standardım aynı kaldı” diyenlerin oranı yüzde 8,6 oranında kaldı. “Hayat standardım arttı” diyenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak ölçüldü. “Geçinememe kaygısı yaşıyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 59,2 olurken, ‘Hayır’ diyenler yüzde 24,6; soruya cevap vermek istemeyenler ise yüzde 16,2 oranında kaldı.

EV DÜŞTEN DE UZAK

Araştırmaya katılanların yüzde 94,3’ü “Ekonomik sorunlar nedeniyle nelerden vazgeçtiniz?/Ekonomik sorunlar hayatınızda hangi değişiklikleri yaptı?” sorusuna, “Yeni ev alma hayalim yok” yanıtını verirken, yüzde 89,1’si “Kira harcamam gelirimin daha büyük bir miktarını kapsamaya başladı” dedi.

DAHA AZ DOKTORA

Araştırmadaki bir diğer çarpıcı veriye göreyse araştırmaya katılan yurttaşların 84,6’si “Eskiden tatile gittiğim kalitede tatil yapamayacağım” ve “Daha ucuz yerleri tercih edeceğim’ derken, yüzde 69.4’ü “Sinema, tiyatro, konser vb. sosyal harcamalarımı azalttım” dedi. Ankete katılanların yüzde 74,1’i “Çocuklarımın geleceği için kaygılıyım” ifadelerini kullanırken yüzde 73,8’lik bir kesim de “Sağlık harcamalarının yüksekliğinden dolayı daha az doktora / hastaneye gitmeye başladım” yanıtını verdi.