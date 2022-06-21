Uzmanından 'sahte tatil sitelerine' karşı 8 güvenlik önerisi

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Yaz ayları için tatil planlamalarına başlayan yurttaşların cihazlarında meydana gelebilecek dijital ihlallere karşı dikkatli olması gereken noktalar bulunduğunu vurgulayan Siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve cihazları korumak için 8 uyarıda bulundu.

GÜVENLİK GÜNCELLEMERİNİ MUTLAKA YAPIN

Yaz tatili planlarının kabusa dönüşmemesi için 8 öneride bulunan Akkoyunlu şu bilgileri verdi:

Akıllı telefonunuza, tabletinize veya dizüstü bilgisayarınıza gelen güvenlik güncellemelerini mutlaka yapın. Olası kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı koruma sağlamak için tüm çevrim içi hesaplarınızın parolalarını güncelleyin. Benzer olmayan, güçlü parolalar seçin. Ek olarak, çok faktörlü (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çözümlerini kullanabilirsiniz.

Hırsızlık veya cihazın güvenliğinin ihlal edilmesi gibi olasılıklara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

Otelden ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihazlarınızı korumak için harici sabit diskler, dizüstü bilgisayarlar ve USB bellekler gibi cihazları otelinizde kasa gibi güvenli bir yerde bırakın.

Cihazın gözetimsiz bırakılması veya kaybolması durumunda verilerinizi korumak için ise tüm mobil cihazlarınızdaki şifreleri ve PIN'leri etkinleştirin.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ’LERE BAĞLANMAKTAN KAÇININ

Ücretsiz Wi-Fi’lere bağlanma noktasında uyarılarda bulunan Akkoyunlu şöyle devam etti: