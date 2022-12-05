100 TL'nin alım gücünde büyük düşüş

Enflasyonun olduğu bir ortamda bugünkü 100 lira ile 1 yıl sonraki 100 liraya alınabilecek aynı malın miktarında ciddi değişim yaşanıyor. Ekonomist Murat Kubilay TÜİK'in resmi verileri üzerinden,1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değerinin 8,5 TL olduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:09
100 TL'nin alım gücünde büyük düşüş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 84.39 arttı. Böylece kasımda baz etkisi devreye girdiği için açıklanan enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden sınırlı da olsa gerilemiş oldu.

100 TL'NİN ALIM GÜCÜ 8.5 TL'YE GERİLEDİ

Halkın yaşadığı hayat pahalılığını, enflasyonun yıkıcı etkisini gözler önüne seren ‘paranın zaman değeri' TL'nin son 9 yılda adeta pula dönüştüğünü ortaya koydu. 

Ekonomist Murat Kubilay sosyal medya üzerinden 100 TL'nin bugünkü değerini yıllık ve aylık enflasyonlara göre şöyle açıkladı:

"1 aylık enflasyon: Yüzde 2.88

12 aylık enflasyon: Yüzde 84.39

20 yıllık enflasyon: Yüzde 1074.21

1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin bugünkü değeri: 8.5 TL"

OCAK AYINDA 13 TL'YE GERİLEMİŞTİ

2003 başındaki 100 TL’nin satın alma gücü ise ocak ayında 13 TL’ye düşerek, 87 TL’si buharlaşmıştı.


enflasyon tüik

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