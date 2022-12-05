Bakan Nureddin Nebati: 'Enflasyonda düşüş trendine girdik'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 11:38

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre kasım ayında enflasyon yüzde 4.24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 170 oldu. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 84.39 arttı.



Böylece kasımda baz etkisi devreye girdiği için TÜİK'in açıkladığı enflasyon son 24 yılın zirve seviyesinden sınırlı da olsa gerilemiş oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, “Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz” dedi.

Açıklamanın devamında “Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur” ifadeleri yer aldı.

"DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DAHA KESKİN HİSSEDİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız”

Açıklamada ayırca, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz” ifadeleri de kullanıldı.