Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı kaç?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:50

Kasım ayı enflasyon oranı yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Enflasyon oranı, 5 Kasım 2022 tarihi itibariyle açıklandı. İşte ayrıntılar...

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 136.02, aylık yüzde 0.74 arttı. Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artış yüzde 157.69 olmuştu.

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi. Ekim ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış göstermişti.

ENERJİDEKİ ARTIŞ NE KADAR OLDU?

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 146,43, imalatta yüzde 107,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 442,97 ve su temininde yüzde 114,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 103,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 93,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,66, enerjide yüzde 337,34 ve sermaye malında yüzde 86,41 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,99 artış, imalatta yüzde 2,01 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,17 azalış ve su temininde yüzde 3,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,88 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,62 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,68 artış, enerjide yüzde 4,24 azalış ve sermaye malında yüzde 2,83 artış olarak gerçekleşti.