120 TL üzeri elektrik faturalarına dikkat

29 Ekim 2021 Cuma, 17:37

Evlerine 120 TL’den fazla fazla elektrik faturası gelenler serbest tüketici olarak değerlendiriliyor. Serbest tüketiciler ise kendi elektrik tedarik şirketleri ile anlaşmaya giderek faturalarını düşürebiliyor.

Şirketler tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yıl serbest Tüketici olma limiti yıllık 1.200 kWh olarak güncellendi.

120 TL ÜSTÜ FATURALARA DİKKAT

Böylece aylık ortalama 120 TL ve üzeri tutarda elektrik faturası ödeyen herkes “Serbest Tüketici” grubuna giriyor. Serbest tüketici olarak değerlendirilenler ise elektrik tedarik şirketlerini kendileri seçebiliyorlar. Yurttaşlar, şirketler ile anlaşma yaparak ise daha az elektrik faturası ödeyebilirler.

Sayaçlar, en az 25 en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur.

Yeniçağ'ın aktardıklarına göre, belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunludur.