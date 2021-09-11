Elektrik faturası çarpacak, yeni zam yolda
Doğalgaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları nedeniyle elektrik fiyatlarında yeni zam yolda.
Doğalgaz başta olmak üzere enerji sektöründe maliyetlerin artması ve yüksek döviz kurları nedeniyle elektrik fiyatları yurttaşın cebini yakıyor. Buna karşın, mesken fiyatlarındaki artış, kamu tarafından sınırlandırılmış durumda. Buradaki zarar, sanayi ve ticarethane elektrik faturalarından sübvanse edilerek karşılanıyor.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'e konuşan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, sübvansiyonların sonunda, daha ağır bir şekilde tüketiciye büyük zam olarak yansıyacağını söyledi.
Enerji sektöründe üretimin bir kısmının, dağıtım ve perakendenin de tamamının özelleştirildiğini hatırlatan Zaimler, fiyatları belirleyenin kendileri olmadığını ifade etti. Ancak elektrik zamları ve kesintilerinde vatandaşın doğrudan kendilerini sorumlu tuttuğunu anlatan Zaimler, zammın üretimden kaynaklandığını dile getirdi.
ZAM DOĞALGAZ YÜZÜNDEN
Kendi gelirlerinin düzenleyici kurum tarafından 5 yıllık periyodlar halinde belirlendiğini belirten Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.
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